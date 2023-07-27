Конфликты между различными "башнями Кремля" продолжаются, и в последнее время среди них наметилась забавная тенденция: те вещи, которые ранее использовались властями против диссидентов, стали оборачиваться против их создателей, пишет Jamestown Foundation.

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В середине июля в Москве задержали бывшего полковника ФСБ, администратора Телеграм-канала "Кремлевская прачка" Михаила Полякова в связи с обвинениями в вымогательстве денег у влиятельных политиков и бизнесменов. На следующий день суд отправил экс-полковника под арест на два месяца. По сообщениям СМИ, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Администрируемый Поляковым канал "Кремлевская прачка" известен не только борьбой с "врагами и русофобами", но и публикацией одиозных антисемитских текстов о спровоцировавшем войну "жидомасонском Мировом правительстве". Однако это не единственное, чем знаменит Михаил Поляков.

Бывший сотрудник МВД, а ныне известный пропагандист Сергей Карнаухов с пафосом отмечает, что Поляков был руководителем Службы по защите конституционного строя Управления ФСБ по Москве, и в этом качестве "противодействовал политическому экстремизму и обеспечивал наступательную борьбу с несистемной оппозицией", в том числе с "преступной группировкой Навального". Проще говоря, именно Михаил Поляков был ответственным за репрессии в отношении диссидентов, и теперь сам оказался за решеткой. Этот случай очень напоминает историю России времен "Большого террора", когда многие сотрудники НКВД, участвовавшие в сталинских репрессиях, затем были репрессированы сами.

Пример Полякова – это не единственный случай того, как система оборачивается против своих служителей. В эти же дни на телеканале Ren.TV вышел пропагандистский фильм, посвященный Евгению Пригожину, под названием "Смерть – наш бизнес". Показательно, что он появился уже после того, как стало известно о "примирительной" встрече Путина и Пригожина в Кремле.

Тем не менее, фильм выдержан в крайне негативной тональности. В нем Пригожин именуется "изменником и предателем" и обвиняется в сокрытии и хищении бюджетных средств, лжи насчет "снарядного голода", пытках, садизме и жестокости. Создатели фильма припомнили создателю ЧВК "Вагнера" охоту за своими бывшими бойцами; похищение подполковника российской армии Романа Веневитина; внесудебные расправы над "предателями" с помощью кувалды, а также обвинили в желании предать родину и сбежать за границу под чужим именем.

В целом передача была сделана в стиле "разоблачительных" фильмов против российской оппозиции, которые стали появляться на российских экранах с 2012 года. Первый пропагандистский продукт из этой серии назывался "Анатомия протеста" и, по информации независимых СМИ, был подготовлен именно Евгением Пригожиным. Теперь технологии "компромата", которые создатель "фабрики троллей" успешно использовал годами, обернулись против него.

Наряду с этими внутренними конфликтами и продолжающимся разладом в российской армии, у России наметились проблемы с теми, кого Москва именовала своими ближайшими союзниками. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вопреки договоренностям с Кремлем передал Украине находящихся в Турции после обмена пленными командиров полка "Азов", что российская пропаганда охарактеризовала как "удар в спину".

Буквально через пару дней у России возник конфликт с Ираном. Тегеран официально выразил протест из-за заявления, подписанного Москвой по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Причиной возмущения иранской стороны стал пункт, в котором участники встречи выразили поддержку усилиям Арабских Эмиратов по мирному разрешению территориального спора вокруг трех островов в Ормузском проливе, на которые претендует Иран. Как отмечают российские обозреватели, иранская пресса после этого начала ставить под сомнение надежность альянса с Москвой и призывать иранское руководство осудить российские действия в Украине.

Даже африканские государства, которые, по словам кремлевских пропагандистов, жаждут "избавиться от неоколониальной зависимости" под руководством Москвы, на практике продолжают вести бизнес с Западом намного теснее, чем с Россией. Даже эксперты клуба "Валдай" признают, что результатом саммита "Россия–Африка" стало подписание договоров на сумму 12,5 миллиардов долларов, тогда как аналогичный показатель саммита США-Африка составляет 55 миллиардов долларов, а результатом саммита африканских стран и ЕС стал инвестиционный пакет в размере 168 миллиардов долларов.

Новый доклад, выпущенный экспертами клуба в середине июля, также отмечает, что российские компании разочаровали африканских партнеров, так и не освоив, как нужно работать на этом континенте. В свою очередь, страны Африки не оправдали политических ожиданий Москвы. К примеру, за резолюцию о территориальной целостности Украины проголосовали 30 африканских стран, и ни одна не выступила против.

Однако не стоит полагать, что российское общество способно заметить постоянную смену парадигмы и назначение "врагами" вчерашних "друзей" и "героев" как внутри страны, так и вовне. Подобное радикальное изменение нарративов практиковалось и раньше, и тем не менее, не вызывало диссонанса среди потребителей пропаганды.

К примеру, в 2011 году на российские экраны вышла серия фильмов "Крестный батька", разоблачающая преступления Александра Лукашенко, что совершенно не мешало большинству россиян воспринимать белорусского диктатора как ближайшего союзника Москвы. Сейчас же, на фоне вызванного войной стресса, социологи все чаще отмечают привычку россиян воспринимать все происходящее как данность, не анализируя поступающую информацию. Тем не менее, ожесточенная борьба внутри страны и непоследовательность в отношениях с союзниками способна ослабить позиции России, и Украине, равно как и западным странам, следует воспользоваться этой ситуацией.