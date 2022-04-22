В РФ могли разграбить деньги на сверхновое оружие: всплыла версия пожара в институте, где делали 'Искандеры'

Всплыла новая версия причин пожара в научно-исследовательского института в Твери, который занимался разработкой ракетной техники для оккупационной армии. Не исключено, что пожар связан с возможными расхищениями денег, выделенных на разработку нового высокотехнологического оружия.

В ближайшие дни в это НИИ должна была приехать комиссия с проверкой, ведь в РФ сейчас проверяют все связанные с ВПК предприятия и организации. Об этом написал пророссийский эксперт Александр Охрименко.

По мнению эксперта, который был частым гостем эфиров пропагандистских ток-шоу в РФ, то, что в Твери сгорел НИИ, занимавшийся разработкой ракетной техники для российской армии, может отказаться попыткой скрыть крупные хищения.

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Охрименко подчеркнул, что информация о том, что после пожара в Твери у РФ не будет "Искандеров" - несколько преувеличена, ведь в государстве-агрессоре есть и другие институты, занимающиеся разработкой военной техники. Но все они, уверяет он, сейчас переживают ревизии.

"У меня есть хороший знакомый из Москвы, он рассказал, что там действительно произошло... Сейчас в России идет большой ШМОН В ВПК. Мой знакомый не простой малый и много знает. И вот в Тверской НИИ должна была приехать комиссия из Москвы в следующий понедельник с проверкой", - написал Охрименко.

Причиной для аудитов по всей РФ стало то, что в Кремле, напав на Украину, внезапно увидели, что миллиарды на разработку "супероружия" ушли в никуда.

"Сейчас идет ШМОН НИИ ВПК по всей России на предмет воровства денег под видом госразработок военной техники. Потому что когда Путин начал войну, оказалось что многое русские СУПЕРОРУЖИЕ это блеф и выдумка, а деньги получили громадные", - пишет Охрименко.

По его мнению, институт в Твери подожгли сами его сотрудники - чтобы скрыть возможные хищения.

"Этот пожар устроило, скорее всего, само руководство НИИ, чтобы теперь рассказывать, что все документы сгорели, а вот если бы не сгорели, то они бы все показали. То, что погибли люди - им наплевать. Все руководство удачно "спасено", и от тюрьмы тоже. Вот такая эта Россия. А вы мне тут сказки рассказывали, что Путин все контролирует и все знает. Да его, как малое дитя, обманули его же министры и генералы - и только война показала, что российское оружие - это блеф и фуфло", - написал Охрименко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России вспыхнул мощный пожар в военном НИИ, люди выпрыгивали из окон. Сообщалось о 5 погибших и свыше 20 пострадавших.

Этот институт разрабатывал "гордость" российского ВПК - ракетные комплексы "Искандер", а также "системы невидимости" самолетов Су-27 и Ту-160.