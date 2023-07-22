В РФ катастрофа с рождаемостью: от россиянок требуют отдать долг 'родине'

Руководство государства-террориста России требует от своих граждан отдать "долг родине" в виде увеличения рождаемости. В РФ взволновались из-за падения рождаемости до исторического минимума с 1999 года – до 8,5 ребенка на 1000 человек.

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Очевидно, что путинская власть переживает не за будущее РФ, а за то, чтобы иметь человеческий ресурс для будущих войн и эксплуатации россиян ради своего обогащения. Об этом сообщает Telegram-канал "Орестократия".

Не удивительно, что в падении рождаемости Кремль обвинил Запад. Власти РФ убеждают россиянок "понять сложность геополитического контекста" и пожить для государства, а не для себя. В частности, министр здравоохранения России Михаил Мурашко выдал, что женщина сперва должна родить ребенка, а уже затем думать об образовании, карьере и материальных благах.

Фактически кремлевская власть призывает россияне едва ли не со школьной скамьи думать о рождении ребенка, а не о карьере или образовании. Также власти РФ рассказывают, что женщина должна родить как можно раньше якобы для сохранения своего здоровья.

Более того, заместитель председателя комитета госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая вслед за министром здравоохранения выдала очередное сексистское заявление. По ее словам, единственное, чего женщины могут достичь в жизни – родить детей.

"Раньше как было принято: поступил в институт, надо жениться. Теперь же женщины строят карьеру до 35 лет, а после 35 понимают, что у них в жизни ничего нет – "ни семьи, ни детей, а главное, здоровья уже нет",– выдала Буцкая.

Стоит отметить, что на площадке "Валдайского форума" диктатору Владимиру Путину предложили увеличить популяцию афророссиян. Катастрофу с рождаемостью в РФ ученые института народнохозяйственного прогнозирования предлагают решить, предоставляя убежище африканским мигрантам.

Примечательно, что повышать рождаемость в РФ пытаются не только за счет абсурдных пропагандистских и сексистских заявлений, но и за счет запретов на аборты. Также депутаты госдумы уже думают о введении налога на бездетность.

Однако на деле Кремль может получить совсем противоположный результат. Увеличение ранних браков, к чему призывают чиновники, приведет к увеличению количества разводов – уже сейчас 70% семей разводятся. Соответственно, увеличится число матерей и родителей – одиночек.

На сегодняшний день в РФ по меньшей мере треть семей неполные, а задолженность по алиментам составляет более $2 млрд.

Напомним, в минздраве РФ выдали, что для роста численности населения российские семьи должны заводить по три-четыре ребенка. Сегодня же в стране-агрессоре семьи в среднем заводят одного-двух детей.

Ранее сообщалось, что до середины 2024 года рождаемость в РФ, вероятно, снизится до 1 миллиона. Коэффициент рождаемости может составить 1,2 ребенка на одну женщину, что в России наблюдалось только один раз в 1999-2000 годах.

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