В РФ и Беларуси распространяется саботаж на заводах ОПК: работники готовы действовать

В стране-агрессоре России, а также в Беларуси массово распространяется саботаж на важных для противника предприятиях. Речь идет о заводах оборонно-промышленного комплекса (ОПК), среди их работников уже распространяют соответствующие инструкции.

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Об этом сообщает "Кибер АТЕШ". На их почту поступило письмо от агентов с текстовым документом, где расписаны призывы к саботажу на заводах ОПК.

Также прилагается инструкция, в которой описаны поэтапные действия работников всех уровней. Ее начали распространять среди сотрудников крупных предприятий РФ и Беларуси.

"Рабочие с большим интересом воспринимают эти призывы и готовы действовать", – сообщает агент.

В "АТЕШ" призвали работников заводов поддержать саботаж, чтобы приблизить победу Украины в войне.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты проложили на оккупированной части юга Украины новую железнодорожную ветку, которая, согласно замыслу, должна стать альтернативой Крымскому мосту. На этой ключевой для российской военной логистики артерии украинские партизаны провели серию диверсий.

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