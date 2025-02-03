В результате взрыва в Москве пострадал экс-охранник Януковича и бывший топ-силовик из Крыма: чем они занимались в РФ

В результате взрыва в Москве пострадали несколько человек, среди которых бывший охранник президента Виктора Януковича, Сергей Шкрябатовский, и Олег Касперович, бывший топсиловик из Крыма. Инцидент произошел утром в элитном жилом комплексе "Красные Паруса" на северо-западе столицы России.

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Взрыв, вероятно, был вызван гранатой или самодельным взрывным устройством. Об этом пишет "Агентство Новости".

Одним из главных пострадавших стал Армен Саркисян – основатель батальона "Арбат", известного также как "Армянский батальон", активно действовавший во время войны в Украине. Саркисян близко связан с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. По информации СМИ, Арбат был сформирован после начала войны в Украине и входил в состав бригады Пятнашка, которая находилась под контролем связанной с Министерством обороны ППК Редут. Во время Евромайдана Саркисян возглавлял так называемые отряды "титушек", которые по заданию власти совершали насильственные действия против протестующих.

Сначала СМИ сообщили о смерти Саркисяна, однако позже было уточнено, что он выжил, хотя состояние его оставалось критическим. Как сообщают источники, при взрыве Саркисян потерял одну из ног и находился в коме, а по информации ТАСС, позже он скончался в больнице. Взрывная атака, очевидно, была направлена на него, поскольку он был известен своей близостью к Януковичу и его окружению.

Другими пострадавшими стали Олег Касперович, 49-летний охранник Саркисяна, имевший опыт службы в спецподразделении крымского управления ВВ МВД, а также Сергей Шкрябатовский, 41-летний уроженец Украины, также связанный с охраной Януковича в 2013-2014 годах. Шкрябатовский был зарегистрирован в качестве предпринимателя, а в последние годы он руководил охранной компанией "Арбат". Проживает он в Балашихе, вблизи Центра спецназначения "Альфа" ФСБ.

Кроме того, пострадали и другие люди, среди которых бизнесмены, в том числе Игорь Антоненко, совладелец компании, торгующей одеждой под брендом Tom Farr, и Дарья Карселадзе, ландшафтный дизайнер и предприниматель.

Напомним, в декабре 2024 года Служба безопасности Украины объявила Саркисяну о подозрении по нескольким статьям УКУ. С мая 2014 находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в понедельник, 3 февраля, в Москве прогремел взрыв в элитном жилом комплексе "Алые Паруса". Пострадали пять человек, погибший.

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