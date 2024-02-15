В районе оборонного завода на Алтае произошел взрыв, поднялся стоп дыма: мэр Бийска заявил, что все 'по плану'. Фото и видео

В российском Бийске на Алтае раздался взрыв в районе расположения оборонного предприятия ФНОЦ "Алтай", входящего в состав Роскосмоса. Местные жители пожаловались на ударную волну и столб дыма над городом.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Мэр города, назвал взрыв "хлопком" и бестолково объяснил его какими-то "работами", проходящими "в соответствии с технологическим процессом".

Новость дополняется...