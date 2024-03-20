В противовес Западу: Россия пытается создать коалицию с Ираном, Северной Кореей и Китаем – ISW

Страна-агрессор Россия продолжает создавать коалицию с Ираном, Северной Кореей и Китаем в противовес Западу. Кремль регулярно поддерживает налаживание двусторонних отношений с этими странами.

На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что среди таких мероприятий, например, прошедшая в Москве 19 марта встреча заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко со специальным представителем Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Аналитики отметили, что в разговоре Руденко и Лю обвинили США и их союзников в угрозе военной ситуации в северо-восточной Азии и предостерегли Штаты от распространения "блочного мышления" в стиле холодной войны.

Кроме того, посол России в Китае Игорь Моргулов встретился с главой китайского информационного агентства "Синьхуа" Фу Хуа, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в сфере СМИ.

Также Россия активизировала отношения с Северной Кореей. Это позволило ей получить от страны баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы в обмен на возможное технологическое сотрудничество и другую неопределенную поддержку.

Диктатор Владимир Путин тоже не остается в стороне от международных отношений – накануне он провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрагимом Раиси. Последний подтвердил свою готовность помочь России в стабилизации южнокавказского региона, вероятно, имея в виду происходящие в Армении и Азербайджане события.

"Кремль использовал войну в Украине для налаживания двусторонних отношений и создания коалиции государств в противовес Западу, что уже давно является центральным аспектом российской внешней политики", – констатировали аналитики ISW.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому наше государство не признает псевдовыборы в РФ. В настоящее время готовится обращение к странам мира о непризнании Путина легитимным президентом.

– Украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко обратил внимание, что с "победой" на псевдовыборах диктатора Путина поздравили лидеры ряда стран мира. Первым был президент Венесуэлы Николас Мадуро, его примеру последовали лидеры Никарагуа, Кубы, Гондураса, Северной Кореи, Таджикистана и Узбекистана. Это свидетельствует о том, что в мире сейчас формируется диктаторский интернационал.

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