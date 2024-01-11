В Подмосковье загорелся большой пожар: горит цех одного из заводов. Видео

В Подмосковье спасатели РФ тушат масштабный пожар. В настоящее время горит производство полимерной продукции "Поликом", пожар уже охватил 8000 квадратных метров.

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Об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям РФ. Там тоже показали пожар.

Известно, что до прибытия пожарных персонал самостоятельно вышел во двор. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают более 100 специалистов и 33 единиц техники.

По данным российских производителей, "Поликом" специализируется на создании термопластичных компаундов и композиционных материалов для таких направлений как строительство, автомобилестроение, бытовая техника, обувная промышленность, медицинская и пищевая промышленность. Предприятие входит в топ-10 российских производителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране прогремел взрыв на заводе в индустриальном районе Симин Дашт. На предприятии вспыхнул пожар, в результате инцидента пострадали 53 человека. Установлено, что на фабрике разразился газовый баллон, который использовался для наполнения косметических спреев.

Также ранее в Деснянском районе Киева, недалеко от пересечения улиц Градинской и Радунской во время движения загорелся троллейбус. По предварительной версии, это произошло в результате поджога салона общественного транспорта.

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