В Подмосковье семьям ''мобиков'', брошенных на войну против Украины, раздали по 10 килограмм картофеля и моркови: семьи очень рады. Видео

В России похвастались небывалым уровнем поддержки семей мобилизованных, брошенных на войну против Украины. Их семьям в подмосковном Дмитрове начали выдавать по 10 кг картофеля и моркови.

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О грандиозной помощи сняли целый сюжет. Его фрагмент опубликовали в Telegram-канале "Крымский ветер".

"В Подмосковье семьям мобилизованных россиян раздали овощные наборы, состоящие из 10 кг картофеля и 10 кг моркови. Истинная поддержка. Вот что означает "нефтегазовая сверхдержава", – комментируют происходящее в сюжете авторы канала.

Как отмечено в сюжете, овощными наборами "осчастливят" 105 семей за неделю.

"Хочу поблагодарить нашего главу Дмитровского городского округа, большой ему низки поклон. Я тоже являюсь супругой мобилизованного, также мужа люблю и жду - и надеюсь, что все будет хорошо, Россия победит", -заявила Наталья Муромцева, сотрудник "Центра поддержки родственников мобилизованных дмитровчан".

По непонятным причинам, указав ее имя, авторы сюжета зачем-то заблюрили лицо "волонтера"-жены оккупанта, однако и это сделали коряво.

Примечательно, что в сюжете скрыли лица всех родственников "героев". Они "очень благодарны" за "помощь и самое главное - внимание", хотя, как отмечает диктор, читающий закадровый текст, не знают, где находятся их мужья и сыновья и что происходит с ними на захватнической войне РФ.

Напомним, ранее появилось совместное расследование "Важных историй", Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil, где журналисты заявили, что Россия "покупала" депутатов Европарламента для признания аннексии Крыма и снятия санкций. За создание пророссийских резолюций в собственных странах евродепутаты могли получать от 20 тыс. евро.

Первым в Европе признал Крым российским и призвал отменить санкции Совет итальянского региона Венето в 2016 году, однако парламент Италии отклонил резолюцию. Кампанию в Венето организовали лоббисты сотрудника аппарата Госдумы Саргиса Мирзаханяна.