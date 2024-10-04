В Пермском крае РФ вспыхнул мощный пожар на нефтебазе: валил черный дым. Видео

В российской деревне Осенцы Пермского края 4 октября произошло крупное возгорание на частной базе по хранению нефтепродуктов. Пожар охватил значительную площадь, россияне долго не могли его потушить.

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Причину ЧП местные службы не сообщили. Говорят, что вследствие него никто не пострадал.

Российское МЧС заявило, что огонь охватил емкости с топливом нефтебазы, расположенной в промзоне населенного пункта.

Площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м. Его пытались тушить силами более 60 пожарных и 19 единиц техники.

По данным российских МЧСников, возникший внезапно пожар "был локализован и никто не пострадал".

Также они утверждают, что не допустили перехода огня на админкорпус нефтебазы, частные жилые дома и сухую растительность".

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября мощный пожар вспыхнул и на нефтебазе в Воронежской области РФ. Перед этим россияне жаловались на взрывы и якобы атаку БПЛА.

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