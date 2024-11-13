В Пензенской области дроны атаковали нефтехранилище: появились данные о последствиях. Видео

В ночь на 13 ноября украинские дроны атаковали Пензенскую область РФ. Местные власти заявили о падении трех беспилотников – все они якобы упали в лесном массиве, что позволило избежать разрушений и пострадавших.

Видео дня

Однако очевидцы утверждают, что сделавший такое заявление губернатор региона несколько лукавит, и что вследствие атаки был поврежден один из резервуаров нефтехранилища "Росрезерва". Подробности сообщает независимое российское издание ASTRA.

По версии губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, регион атаковали три беспилотника, все они якобы упали в лесном массиве.

"Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты. На месте работают все службы экстренного реагирования, выясняются обстоятельства произошедшего", – отмечено в сообщении.

Однако местные жители утверждают, что это заявление не соответствует действительности.

"Подписчики ASTRA сообщили, что дроны атаковали нефтехранилище "Комбинат Утес Росрезерва" в посёлке Монтажный. Местные жители пишут, что поврежден один из резервуаров. Об этом свидетельствуют также кадры, снятые на месте", – пишет ASTRA

В частности, на одном из видео видно черное пятно на резервуаре на территории нефтехранилища.

На втором видео гарь видна еще лучше, а автор видео подчеркивает, что появилась она на резервуаре именно вследствие атаки дрона.

Известно, что нефтегазовая компания "Комбинат Утес Росрезерва" находится по адресу Пенза (поселок Монтажный), улица Ушакова, 18. Предприятие занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки.

Напомним, ранее в России пожаловались на атаку дронов на Воронежскую область. Заявлено, что против БПЛА в области были задействованы силы ПВО и средства РЭБ.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате падения обломков дронов повреждено непроизводственное здание одного из предприятий.