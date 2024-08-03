В Орловской области РФ заявили об атаке БПЛА: жалуются на 'прилет' в жилой дом. Фото и видео

В стране-агрессоре России в ночь на субботу, 3 августа в очередной раз пожаловались на "массированную атаку БПЛА". Россияне заявили, что в Орловской области дрон якобы попал в жилой дом. Очевидно, ПВО оккупантов сбила БПЛА прямо над головой у людей.

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Об этом писали пропагандистские российские каналы в Telegram. На взрывы также жаловались жители Ростова, Аксая, и Батайска (Ростовская область страны-агрессора).

В сети опубликовали кадры атаки БПЛА на Орловскую области. Губернатор российского региона сразу же отчитался, что "средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено три БПЛА". А еще два дрона, по его утверждению, попали в жилой дом в микрорайоне Болховский.

"На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет", – заявил представитель оккупантов.

Российские пропагандисты писали, что якобы люди выбежали на улицу после первого взрыва, после чего прозвучал второй — дроны поразили квартиры с 15-й по 17-й этаж.

"Все убегают, тут пожарные, очень много людей, говорят сюда летит. Вон он! Летит! Уезжайте! Максим, бл**ь!" — кричит россиянка на одном из видео.

На кадрах видно, что жители Орла в панике начинают убегать, слыша звук полета БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Краснодарском крае РФ ночью 2 августа звучали взрывы: россияне пожаловались на атаку украинских дронов. Два из них прилетели на электроподстанцию в городе Тихорецк, там произошло возгорание.