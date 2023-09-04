В Орловской области РФ на местной свалке нашли гроб с оккупантом. Видео

Страна-агрессор Россия, ее власти и жители не перестают удивлять своими зверскими поступками. Оказалось, что там трупы людей попросту выбрасывают. Причем, на свалку.

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Свидетельством этому является ситуация в Орловской области РФ. Там на местной свалке нашли гроб с оккупантом. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Інформаційний спротив" (чтобы просмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Ужасающую находку обнаружили в селе Змиевка. На кадрах видно, что посреди куч разного мусора валяется деревяный гроб.

Более того, труна подписана. На ней указана фамилия российского оккупанта.

"Орловская область. Змиевка. Это – груз 200. Гвардия. Рядовой Брежнев. Вот так вот защитники Родины на мусорке", – говорит голос за кадром.

Как сообщал OBOZREVATEL, к правому берегу Днепра в Херсонской области начало прибивать тела российских оккупантов. Очевидно, утопленники входили в те российские силы, которые, по уверениям некоторых российских пропагандистов, "без потерь эвакуировались" с затопленных позиций на левом берегу и островах на Днепре.