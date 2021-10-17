В России медведь напал на ассистентку дрессировщика во время представления. Момент попал на видео

В Орле (РФ) во время циркового представления медведь напал на ассистентку дрессировщика. Животное повалило женщину на пол, пока участники шоу пытались его усмирить.

Как передает "Ридус" со ссылкой на одну из зрительниц, потерпевшая якобы была беременной. Сотрудница цирка в итоге попала в больницу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел посреди вечернего выступления 16 октября на глазах у полного зала зрителей. Отмечается, что все билеты в этот день были раскуплены.

Как видно на видео, женщина в синем платье вышла на сцену, где находилось два медведя. Один из них стоял на задних лапах и ассистентка подошла к нему очень близко, какое-то время на него смотрела и, очевидно, поправляла реквизит.

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Внезапно животное схватило женщину лапами. Она пыталась вырваться, но в итоге оказалась на полу.

Дрессировщик несколько раз ударил медведя кнутом, но только спустя минуту животное ослабило хватку.

Очевидица нападения отметила, что в цирке не было установлено никаких преград между сценой и креслами зрителей.

Девушка предположила, что разъяренный медведь вполне мог напасть и на кого-то из аудитории.

Напомним:

ранее в столице России Москве сотрудник цирка погиб из-за нападения медведя. Заместитель генерального директора учреждения назвала трагедию несчастным случаем.

А в цирке в российском городе Березовский Кемеровской области дрессированный медведь трижды во время выступления нападал на своих укротителей. Несмотря на это, артисты решили продолжить шоу.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в городе Васильков Киевской области двое мужчин поссорились из-за нехватки мест на спектакле передвижного цирка. Конфликт перерос в стрельбу.