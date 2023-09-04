В Москве женщина завернулась во флаг Украины возле Кремля: ее задержали силовики. Фото

В понедельник, 4 сентября, в столице страны-агрессора РФ Москве девушка устроила акцию возле Кремля. Россиянка Алена Кожевникова стояла возле него, завернувшись в украинский флаг.

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Ее действия не остались без внимания силовиков, и пикетчицу задержали. Об этом сообщил российский правозащитный медиапроект ОВД-Инфо.

Девушку отвезли в отдел полиции по району Китай-город, куда к ней выехал адвокат от ОВД-Инфо Алан Кибизов.

Позже стало известно, что задержанную за пикет на Красной площади Алену Кожевникову отпустили.

Из отдела полиции она вышла после того, как на нее составили два протокола – о дискредитации российской армии и нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Люберецком районе Московской области РФ произошла диверсия на железной дороге. Неизвестному удалось полностью сжечь три шкафа, которые, как утверждается, отвечали за систему управления электрообогревом.

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