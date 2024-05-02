В Москве загорелся мощный пожар: горит один из заводов. Видео

В столице государства-террориста в Москве вечером 2 мая вспыхнул пожар в здании завода по производству искусственного камня. Внутри могут быть люди.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров.

Сообщается, что пожар произошел на территории мебельного цеха на 3 этаже и быстро распространяется. На месте работают сотрудники МЧС и медики. Причины инцидента уточняются. Информация о пострадавших пока не поступала.

Как сообщают росСМИ, на 1000 квадратных метрах уже частично обрушилась кровля. В настоящее время на месте происшествия работают 120 пожарных и единиц техники. На борьбу с огнем бросили даже авиацию Московского авиационного центра.

Напомним, ночью 1 мая неизвестный беспилотник атаковал Рязанскую область России. В результате удара вспыхнул мощный пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ – 17-18 миллионов тонн нефти в год. Основная часть продукции идет на экспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 апреля в Раменском под Москвой горел склад с полиэтиленом и пластиковыми трубами. Пожар охватил более 2 тыс. квадратных метров.

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