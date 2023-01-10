В Москве вернувшийся из Украины военный устроил стрельбу в супермаркете: угрожал пустить продавщице пулю в лоб. Фото и видео

В Москве российский оккупант Петр Мячин, военнослужащий ВЧ 3179 Росгвардии "Витязь", устроил стрельбу в супермаркете на востоке города. Он дважды принимал участие в боевых действиях в Украине (каждый раз по два месяца) и лишь недавно вернулся на родину.

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Инцидент со стрельбой произошел вечером 6 января. Об этом сообщили в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что Мячин в неадекватном состоянии вышел из дома и отправился в ближайший магазин. Военный РФ был в шлепанцах и с пистолетом в руке.

"На кассе нас было две женщины. Этот человек сразу положил пистолет на стол и бросил 200 рублей. Он хотел, чтобы ему продали пачку "Парламента Сохо" без 19 рублей. Сказал: "сигареты или пулю в лоб". Моя коллега думала, что шутит так, говорит, лучше пулю в лоб, а он схватил и начал стрелять в потолок, и покрыл нас отборным матом", – рассказала одна из работниц супермаркета.

Женщины смогли отправить стрелка на улицу и вызвали полицию. После этого оккупант продолжил стрелять уже стоя возле супермаркета, где его и задержали правоохранители.

Против бойца спецназа "Витязь" было открыто уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". У него изъяли огнестрельный пистолет со срезанными номерами, похожий на револьвер, и травматические патроны.

"На видео спецназовец Петр Мячин выходит из магазина после стрельбы. Ошарашенные продавщицы, которые ещё несколько минут назад шутили про пулю в голову, рассматривают гильзу, отлетевшую на пол. Сейчас универмаг осаждают сослуживцы военнослужащего с просьбой "решить вопрос". По словам продавщиц, приходил даже командир "Витязя", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воинской части под Москвой российский военный во время ссоры убил сослуживца выстрелом в голову. Инцидент произошел утром 18 декабря в городе Клин.

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