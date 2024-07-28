В Москве сын чеченского миллиардера избил подполковника полиции. Видео

В российской столице сын чеченского миллиардера Тимур Бажаев якобы избил подполковника полиции, отвечающего за безопасность всего Центрального админокруга Москвы. Его задержали и собираются наказать, несмотря на "высокий статус".

Видео дня

Наибольше за "справедливость" в этом деле выступил депутат от путинской партии "Единая Россия" Александр Хинштейн. Об этом сообщают росСМИ, публикуя видео драки.

"Сын миллиардера Мусы Бажаева задержан за "применение насилия в отношении представителя власти" (статья 318 УК РФ). По версии следствия, накануне в Лужниках он вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношении представителя власти", – говорят пропагандисты.

Хинштейн же настаивал на том, что 23-летний мажор ударил не рядового полицейского, а самого начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы – Александра Махонина. Россияне сообщают, что тот отвечает за всю общественную безопасность указанного округа, а по некоторым данным он лично руководил разгонами протестов.

По словам депутата, 27 июля Бажаев-младший пытался пройти на территорию Лужников, где "готовилось массовое мероприятие", через служебную калитку. Махонин не пропустил того, предложив пройти через обычный вход с досмотром. Тогда мажор якобы перелез через забор и напал на подполковника. На видео в сети показана драка и то, как несколько людей в полицейской форме пытаются ее разнять.

Тимура Бажаева задержали и доставили в отдел полиции на территории Лужников. Хинштейн назвал рассмотрение этого дела для полиции – "делом чести". В то же время заявил, что на его ход уже "стараются повлиять".

Чеченский миллиардер Муса Бажаев в ответ заявил, что сомневается в причастности нападения сына на подполковника, но бороться особо не собирается: "если виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если нет – значит, нет".

Бажаев-старший является президентом концерна "Группа Альянс", который занимается строительством, нефтяной и текстильной промышленностью в РФ. РосСМИ пишут, что у него два сына: Дени и Тимур. Первый является совладельцем отцовского концерна. Второй владеет 50% фирмы, связанной с холдинг-компаниями, является совладельцем ООО "Восток-Геолдобыча", которая занимается воспроизводством минерально-сырьевой базы, а также владеет 20% столичной горнорудной компании "Альянс". Кроме того, россияне подметили, что Instagram он хвастался дорогими швейцарскими часами Richard Mille.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в российском городе Тюмень драка при участии около 50 человек закончилась стрельбой. Инцидент произошел на парковке около гипермаркета, очевидцы снимали его с окон домов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!