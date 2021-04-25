В Москве пьяная медсестра поиздевалась над пациенткой. Видео

В московской больнице пациентка сняла видео, как пьяная медсестра накричала матом на бабушку.

Видео опубликовали в Telegram Life Shop. Отмечается, что женщина услышала жуткие крики из дальней палаты и решила посмотреть что там происходит.

"Администрация московской 36-й больницы, где медсестра орала матом на бабушку, начала внутреннюю проверку после случившегося. Об этом рассказала пациентка учреждения, снявшая видео с издевательствами сотрудницы над пожилой женщиной. Также в больнице извинились за появление медсестры в неадекватном состоянии и предложили девушке продолжить у них бесплатное лечение в специальной палате, но она отказалась", – говорится в сообщении.

Как рассказала свидетель происшествия, бабушку вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сообщили о подозрении акушер-гинекологу частной клиники, который, по данным следствия, допустил ошибку во время операции и его пациентке пришлось удалить матку.