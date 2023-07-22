newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В Москве прорвало трубу с горячей водой: 4 человека скончались от ожогов. Видео

Дарья Дурова
Новости России
3 минуты
3,0 т.
ЧП в торговом центре Времена года

В российской столице Москве в субботу, 22 июля, прорвало трубу с горячей водой в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте. Погибло четыре человека, все жертвы ЧП – женщины.

Видео дня

Пострадало еще по меньшей мере 70 россиян, девять из них госпитализированы. Пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах писало, что минимум 18 человек оказались отрезанными от выхода, но они якобы находились "в безопасном помещении" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спасатели в спецкостюмах
ТЦ Времена года
ЧП произошло в субботу, 22 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил в Telegram смерть четырех людей. "Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать", – написал он вечером 22 июля.

По информации СМИ, у всех потерпевших в основном обожжены ноги. Трубу с кипятком под давлением прорвало над гипермаркетом "Глобус гурмэ" внутри ТЦ. Магазин находится на минус первом этаже.

Предварительно, все погибшие были сотрудницами указанного гипермаркета.

Спасатель в помещении, залитом горячей водой

Российские правоохранительные органы начали расследование инцидента, они изъяли техническую документацию по ТЦ и устанавливают, кто был ответственным за эксплуатацию здания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Поврежденная горячей водой стена
ТЦ залило кипятком

После инцидента росСМИ заявили, что претензии к этому торговому центру были еще на этапе строительства и ввода в эксплуатацию.

"Трубы большого диаметра с высоким давлением теплоносителей не должны пересекаться с помещениями, где находятся люди", – заявил председатель правления московского Союза жилищных организаций Константин Крохин.

Один из аварийных выходов
Торговый центр после ЧП

Кроме того, сотрудников ТЦ обвиняют в том, что те не смогли оперативно перекрыть горячую воду и организовать эвакуацию. В здании даже не сработала сигнализация. Часть работников узнала о чрезвычайной ситуации из социальных сетей.

ТЦ Времена года в Москве на карте

Как писал OBOZREVATEL, 22 июля вооруженный мужчина в военной форме проник на территорию дома в элитном коттеджном комплексе "Шервуд" в Московской области. Он взял в заложники двух сотрудников частного охранного предприятия и полицейского, вел себя неадекватно и заявлял, что недавно вернулся с войны в Украине. Оккупант был нейтрализован российскими силовиками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!