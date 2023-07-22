В Москве прорвало трубу с горячей водой: 4 человека скончались от ожогов. Видео

В российской столице Москве в субботу, 22 июля, прорвало трубу с горячей водой в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте. Погибло четыре человека, все жертвы ЧП – женщины.

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Пострадало еще по меньшей мере 70 россиян, девять из них госпитализированы. Пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах писало, что минимум 18 человек оказались отрезанными от выхода, но они якобы находились "в безопасном помещении" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил в Telegram смерть четырех людей. "Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать", – написал он вечером 22 июля.

По информации СМИ, у всех потерпевших в основном обожжены ноги. Трубу с кипятком под давлением прорвало над гипермаркетом "Глобус гурмэ" внутри ТЦ. Магазин находится на минус первом этаже.

Предварительно, все погибшие были сотрудницами указанного гипермаркета.

Российские правоохранительные органы начали расследование инцидента, они изъяли техническую документацию по ТЦ и устанавливают, кто был ответственным за эксплуатацию здания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

После инцидента росСМИ заявили, что претензии к этому торговому центру были еще на этапе строительства и ввода в эксплуатацию.

"Трубы большого диаметра с высоким давлением теплоносителей не должны пересекаться с помещениями, где находятся люди", – заявил председатель правления московского Союза жилищных организаций Константин Крохин.

Кроме того, сотрудников ТЦ обвиняют в том, что те не смогли оперативно перекрыть горячую воду и организовать эвакуацию. В здании даже не сработала сигнализация. Часть работников узнала о чрезвычайной ситуации из социальных сетей.

Как писал OBOZREVATEL, 22 июля вооруженный мужчина в военной форме проник на территорию дома в элитном коттеджном комплексе "Шервуд" в Московской области. Он взял в заложники двух сотрудников частного охранного предприятия и полицейского, вел себя неадекватно и заявлял, что недавно вернулся с войны в Украине. Оккупант был нейтрализован российскими силовиками.

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