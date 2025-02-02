В Москве прогремели мощные взрывы и вспыхнул масштабный пожар: обрушилась крыша склада. Фото и видео

В воскресенье, 2 февраля, в столице Российской Федерации произошел пожар. Горел склад на северо-западе Москвы. Были слышны взрывы. Сейчас пожар уже локализован на площади 250 кв.м.

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Об этом сообщили в МЧС РФ. О пострадавших или погибших при возгорании неизвестно. Но крыша здания обрушилась на площади 150 кв.м.

Кроме того, по информации российских СМИ, на территории большого ангара раздаются взрывы. Вероятно, там находятся газовые баллоны.

"Воспламенение произошло на 7-м проезде Марьиной Рощи", – пишут они.

Позже в МЧС сообщили, что пожар на складе на северо-востоке Москвы полностью потушен, проводится "проливка" и разборка сгоревших конструкций.

Напомним, в ночь на 31 января в Волгоградской области пожаловались на работу украинских дронов. Там также заявили, что "обломки сбитого БпЛА" повлекли за собой пожар на НПЗ, который якобы удалось оперативно ликвидировать. Также российские СМИ писали об одном пострадавшем, хотя жители Волгограда, где происходил "хлопок", сообщали о немногих скорых, помчавшихся после взрывов на предприятие.

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