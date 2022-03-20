В Москве покончил с собой украинский математик, публично выступавший против войны

В Москве покончил с жизнь самоубийством украинский математик Константин Ольмезов. Находясь в столице государства-агрессора он публично выступал против развязанной Россией войны с Украиной.

Причиной самоубийства стало то, что ФСБ РФ не позволило математику выехать из вражеского государства на родину, ставшую жертвой российской агрессии. О том, что Ольмезов свел счеты с жизнью, 20 марта сообщили его друзья, адвокат Дмитрий Захватов и журналист Александр Черных.

Украинский математик, который также писал стихи, оставил предсмертное письмо на своем телеграм-канале.

В нем он описал, что происходило с ним в последние дни жизни. И почему талантливый уроженец Донецка не увидел для себя другого выхода, кроме как из этой жизни уйти.

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"26 февраля я попробовал покинуть территорию России. Это был поступок отчасти глупый, но лишь в той степени, в которой он был непродуманным. Я о нём не жалею, а жалею лишь о том, что не сделал этого 23-го, когда на то были все причины. Я ехал защищать свою страну, защищать от того, кто хотел её у меня забрать. Защищать своего президента, которого я сам выбрал, чувствуя в этом обязанность ту же, какую чувствует начальник, защищая своего подчинённого. К слову, в 2019 в первом туре я голосовал не за Зеленского. И в 2023 голосовал бы не за него. Но, как бы он ни был мне неприятен, для меня важна свобода выбора и свобода быть ответственным за выбранное, ответственным вплоть до полного переживания последствий", - написал математик.

Однако уехать из России, куда он переехал в 2018 году, чтобы заниматься аддитивной комбинаторикой (эту науку в Украине не изучают вообще), ему не позволили.

"При посадке на автобус меня арестовали. Виной тому, думаю, мой дурной язык и один человек, с которым я сгоряча поделился своими планами. Будучи арестованным, я счёл, что свобода моя отнята навсегда, и прямо сказал в лицо ФСБ всё, что думаю о происходящем. Это было глупо, но не могло быть иначе. Это было последнее, чем я мог их ударить, и я бил изо всех сил. Меня даже позабавило то, насколько беспомощно они пытались отвечать мне, насколько неизощрённо они повторяли самые грубые штампы пропаганды с лицом абсолютно невинным", - писал Ольмезов в своем последнем письме.

Он признался, что еще находясь в камере, предпринял около 10 попыток покончить жизнь самоубийством, используя для этого разные способы.

"Несвобода для меня хуже смерти. Всю жизнь я стремился иметь свободу выбора во всём - в еде, в профессии, в месте жительства, в том, каким мылом мыть руки и за какую партию голосовать.... Есть лишь два способа борьбы с несвободой - вытеснение и непринятие. Вытеснение - это если вы всю жизнь свободно выбираете, как жить, а потом вас запирают и вы начинаете выбирать, какую книжку читать, пока вас заперли. Я умею бороться с несвободой только непринятием, отказом от пребывания в самой ситуации несвободы – если мне мешают выбирать, как и где жить, я предпочту просто не жить", - попытался объяснить Ольмезов.

Он подчеркнул, что совершенно отчетливо видит, кто в российско-украинской войне агрессор, а кто - жертва.

"Мне больно за каждую сторону в этой войне, но я вижу своими глазами, кто защищает свою землю, а кто захватывает чужую. Я вижу своими глазами, кто защищает право на ответственность за собственную жизнь, а кто оправдание собственной деградации", - написал математик.

Ольмезов подчеркнул: жить в стране, где ложь, агрессия, жестокость, предательство и лицемерие возведены в ранг государственной политики, жить он не мог. А выехать ему не позволили.

"Когда в XXI веке армия посреди ночи нападает на совершенно чужую, совершенно не представляющую для неё опасность страну. И каждый солдат понимает, что делает, и делает вид, что не понимает. Когда министр этой страны говорит "мы не нападали", а журналисты это транслируют. И каждый журналист понимает, что это ложь, и делает вид, что не понимает. Когда миллионы людей наблюдают за этим и понимают, что на их совести и истории окажется происходящее, и делают вид, что они ни при чём. Когда чёрное называют белым, а мягкое - горьким, и не заговорщицким шёпотом, и без подмигивания, а как будто от себя. …Когда сила снова претендует стать главным источником правды, а предательство и лицемерие - главным источником спокойствия. Когда вокруг происходит вот это вот всё, у меня напрочь пропадает надежда на иной путь человечества", - подчеркнул украинец.

Он заявил, что перед смертью жалеет только об одном: что не уехал раньше.

"Мне отчасти стыдно перед украинскими друзьями. Поверьте, я никогда не желал и не делал плохого Украине и всегда держал во внимании готовность уехать если вдруг начнётся то, что началось сейчас. К сожалению, у меня просто не получилось, я просто недостаточно умело подошёл к этому делу...У меня была наивная уверенность, что юридическая деликатность в обращении с украинцами предполагает возможность вырваться в какой-то критический момент. Я слишком глубокого засунул голову в глотку тигра. Это вторая большая ошибка, мне есть, за что расплачиваться. Мне больно от каждого снаряда, падающего на улицы Киева. Читая сводки, я представляю себе виды этих улиц, районов. С первого дня до нынешнего я был всей душой с вами, хотя понятно, что никого этим не спас", - написал Ольмезов.

Свое прощальное письмо украинский математик закончил стихотворением, в котором выплеснул всю боль от того, что сделала Россия с его родной страной. И что она сделала с российским народом.

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