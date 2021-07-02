В Москве олигарх с украинским гражданством умер после вакцинации российской вакциной

21 июня в частной клинике Лапино умер украинский гражданин и российский олигарх Олег Бурлаков. Из достоверных источников стало известно, что он был привит российской вакциной.

Как пишет "Фокус", какая была вакцина не сообщается, но после этого он заболел новой коронавирусной инфекцией.

Тело исчезло из морга в неизвестном направлении, передает "Forbes". Правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

По информации источников издания, Бурлаков в последнее время проживал с Софией Шевцовой, у них осталась малолетняя дочь.

Об Олеге Бурлакове известно, что он окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище и в советский период занимался секретными военными разработками. Служил офицером в Харькове, там же в 90-х начал заниматься бизнесом.

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Он занимал 177-ю позиции в рейтинге самых богатых людей России с состоянием 650 млн долларов. Основу капитала Бурлакова составляли средства от продажи акций "Новоросцемент" и "Бурнефтегаза", а также акции Стройлесбанку (75%).

В 2018 году на Бурлакова было совершено покушение. В центре Москвы неизвестные обстреляли его Cadillac Escalade.

Последние упоминания Бурлакова связаны не с его состоянием, а со 106-метровой парусной яхтой Black Pearl, принадлежавшей олигарху. Она работает на альтернативных источниках энергии.