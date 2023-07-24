В Москве неизвестные похитили километр кабеля минобороны РФ, создав сбой в сети, – росСМИ

В российской столице Москве неизвестные отрезали и похитили более километра кабеля минобороны РФ. Это привело к сбою в работе ведомства.

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Об этом сообщило российское издание Baza. Там отметили, что когда начались неисправности, сотрудник МО вместе с представителем "Воентелекома" решили проверить объект электросвязи в административном округе на востоке Москвы.

По данным СМИ, тогда было обнаружено отсутствие кабеля, стоимость которого составляет до 5 тысяч рублей за метр. Общий материальный ущерб может составлять более 5 миллионов рублей. За дело взялась полиция.

Напомним: ранее со склада крупнейшего в России производителя оружия в подмосковном городе Королеве похитили семь тонн титана, который используется для создания боевых ракет "воздух – земля" и "воздух – воздух".

Представители крупнейшего в России поставщика оружия уверяют, что преступники изготовили липовую доверенность, проникли на склад в Королеве и вывезли 7319 кг сырья стоимостью 18 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в элитном коттеджном комплексе "Шервуд" в Московской области вооруженный мужчина в военной форме проник на территорию дома, где раньше жил Янукович. Он также взял в заложники двух сотрудников частного охранного предприятия и полицейского, но был нейтрализован российскими силовиками.

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