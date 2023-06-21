В Москве нашли мертвым одного из создателей советской термоядерной бомбы: приписывают самоубийство

В центре столицы страны-агрессора РФ Москвы нашли мертвым одного из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова. Физику-ядерщику было 92 года.

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Об этом сообщили российские СМИ. В экстренных службах заявляют, что ученый совершил самоубийство – была найдена предсмертная записка, в которой он прощался со своими близкими.

Известно, что тело Клинишова обнаружили в квартире на Космодамианской набережной еще в воскресенье, 18 июня. Мертвым физика-ядерщика нашли его родственники, рядом с ним лежала записка.

Клинишов был начальником теоретического отдела Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, где работал с 1954-го, являлся кандидатом физико-математических наук.

Ученый участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, а также также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.

Напомним, что испытания термоядерной бомбы РДС-37 проходили 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне. В результате испытаний были повреждены здания в 59 населенных пунктах, а несколько десятков человек (по официальным данным) получили травмы.

Из-за взрыва РДС-37 были повреждены и разрушены здания, десятки людей были ранены. Обрушения потолков в домах унесли несколько жизней, среди погибших был 3-летний ребенок. В радиусе до 240 километров от места проведения учений поднялся уровень радиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России арестовали уже трех разработчиков гиперзвуковых ракет "Кинжал" по делу о госизмене. Третьим стал доктор технических наук Валерий Звегинцев.

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