Кремль продолжает всеми способами навязать общественному сознанию, что война, развязанная в Украине, была необходимым политическим шагом, а территории, захваченные военным путем с применением насилия и пыток, "освобождены от неонацистов". Для этих целей в комплексе Выставки достижений народного хозяйства в Москве откроется пропагандистская экспозиция.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Российская выставка предусматривает и онлайн версию, которая будет доступна в англоязычном формате для иностранцев.

"На ней будут представлены специфические интерактивы, такие как "угадай город по фотографии", где будут демонстрировать фото украинских городов. Еще одной "экспозицией" является "город времени" в котором пропагандисты будут доказывать, что оккупированные территории являются РФ", – указали в сообщении.

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На это мероприятие военной пропаганды будут откомандированы представители так называемых администраций городов Украины, которые временно оказались под контролем российских войск. Все, кто примет участие в этой выставке, станет соучастником военных преступлений, которые продолжает творить в нашей стране оккупационная армия.

Как сообщал OBOZREVATEL, кремлевские пропагандисты в очередной раз оконфузились своими рассказами о "процветании" РФ. Телеканал "Россия 1" выпустил целый сюжет о развитии Калининградской области, однако вместо Калининграда показал польский город Эльблонг.

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