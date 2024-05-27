В Московской области РФ раздались взрывы: сообщают об атаке БПЛА. Фото и видео

В Московской области России вечером 27 мая слышали три взрыва. Министерство обороны страны-агрессора отчиталось о "сбитом малоразмерном воздушном шаре", обломки упали на частный дом в городе Балашиха.

Местные Telegram-каналы обнародовали фото и видео очевидцев. В сети предполагали, что российская ПВО работала по БПЛА.

Пропагандисты написали, что из-за опасной ситуации самолеты меняли курсы взлетов и посадки в московские аэропорты. Правда, чуть позже Росавиация опровергла росСМИ. Якобы временные ограничения в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" вводились с 20:46 до 21:20, однако в период действия этого режима "уходов самолетов на запасные аэродромы не было".

После ограничений аэропорты московского региона работали штатно, утверждают в ведомстве.

МО РФ утверждает, что ликвидировало "малоразмерный воздушный шар". Губернатор Московской области Андрей Воробьев выдал иную версию: якобы военные сбили беспилотник, его обломки упали на частный дом, но люди "успели эвакуироваться".

Это произошло в микрорайоне Кучино в Балашихе. Пропагандистские Telegram-каналы тем временем заявили, что пострадал один человек. Мол, у него травма лица, понадобилась медицинская помощь.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, вечером 27 мая во временно захваченном войсками России украинском Луганске прогремели взрывы, на месте прилета начался сильный пожар.

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