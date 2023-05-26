Одкровення Пригожина, ватажка вагнерівців, де він порівняв українців з мужніми римлянами та греками, які переживають розквіт, назвав українську армію одну з найсильніших у світі та визнав тотальний провал усіх цілей так званої "спецоперації" навряд чи були погоджені з кремлем. Надто невигідні тези для кремлівської пропаганди він озвучує.

Видео дня

Якби подібні висловлювання дозволили собі звичайні росіяни, вони в кращому разі отримали б кримінальну справу за "дискредитацію російської армії" – як це отримують громадяни РФ, які наважуються на критику Путіна виїхавши за територію Росії.

Тому розкол еліт, який всі так довго чекали набуває дуже конкретних обрисів.

І справа навіть не в самому Пригожині, за яким взагалі-то в'язниця плаче, а в тому, що, очевидно, що так думає не тільки він. І так думають не тільки їхні "опозиціонери". Посіпаки кремлівського режиму вже не вірять в могутність Путіна. Машина російської пропаганди вкрилася іржею. І далі для путінського режиму буде тільки гірше.