В минобороны РФ отчитались об 'уничтожении украинских танков', это оказались комбайны. Видео

В российском минобороны отрапортовали об "уничтожении 8 танков Leopard", а также "другой западной бронетехники". Российские оккупанты даже похвастались видео с "уничтожением немецких танков".

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Его активно распространяли пропагандисты РФ. Однако вместо танков военные преступники из РФ уничтожили сельскохозяйственные комбайны, работавшие в поле, это заметили даже паблики, особо рьяно поддерживающие российскую агрессию против Украины.

В ночь на 6 июня в российском МО заявили о том, что якобы уничтожили "8 танков Leopard", а также множество другой техники, стоящей на вооружении украинской армии. Днем эту "победу" лично подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Чтобы закрепить "успех", военное командование РФ даже распространило видео, на котором зафиксировано "уничтожение танков Leopard" экипажем вражеского вертолета Ка-52.

"Минобороны России показало видео уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard", – ликовали кремлевские пропагандистские СМИ.

Однако очень скоро оказалось, что МО РФ по давней и глубоко укоренившейся привычке просто соврало о своих "успехах". Украинские паблики идентифицировали в том, что оккупанты пытались выдать за немецкие танки, сельхозтехнику John Deere, работавшую в поле.

Так, как пишет журналист Роман Шрайк, на одном из видео российские оккупанты разносят в клочья самоходный опрыскиватель этого производителя, на втором – уничтожают комбайн.

Именно по ним и лупили российские оккупанты.

Примечательно, что вранье и позор российского военного ведомства заметили даже особо рьяные сторонники войны против Украины. Один из Z-пабликов назвал представителей МО РФ "позорищами".

"Это че такое там стоит?" – "Ну давай по нему отработаем". Крайне характерный диалог между экипажем ударного Ка-52, которые из-за низкого качества своей ОЭС даже не могут разобрать, что они наблюдают в прицел, и решают отработать цель "на всякий случай". Целью оказался сельскохозяйственный трактор-опрыскиватель, на котором четко видны колеса. Дальше в отчеты министерства обороны он ушел как немецкий Leopard 2. И ведь ведомство Конашенкова не постеснялось выложить это. Позорища, у нас просто нет слов. Извините", – возмутились пропагандисты.

Они идентифицировали в уничтоженной российскими пилотами сельхозтехнике также зерноуборочные комбайны.

"Это американские зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и 700 серий, а также трактор-опрыскиватель John Deere 4830. Данная техника довольно популярна на территории Украины. Зачем было выдавать кадры с ошибочным поражением с/х техники за актуальное видео поражения "Леопардов", нам неведомо", – добавили пропагандисты.

Более того, по данным NEXTA Live, видео, показанное должностными лицами МО РФ, было снято в прошлом году.

"Есть несколько нюансов: уничтоженными оказались не танки, а трактор-опрыскиватель John Deere 4830, а видео было снято ещё в прошлом году. Русские, кушаем?" – отметили авторы канала.

Первым об "уничтожении 8 танков Leopard" отрапортовал спикер МО РФ Игорь Конашенков. В зачитанной им "сводке" министерства прозвучали запредельные цифры "потерь ВСУ". Только лишь на юге Донецкой области языком Конашенкова были уничтожены "более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 "Леопардов" производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин".

Спустя несколько часов на "успехе" решил пропиариться и Шойгу. Однако "1500 убитых" украинских воинов ему показалось маловато, поэтому он "приплюсовал" еще сто человек сверху.

"Потери ВСУ составили более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 Leopard, и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной", – процитировали заявление министра обороны РФ пропагандисты.

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял фантазии минобороны РФ о потерях ВСУ в Донецкой области. Он заявил, что по сравнению со спикером МО РФ Игорем Конашенковым литературный персонаж барон Мюнхгаузен является образцом правдивости.

Заявление российского оборонного ведомства о "1500 убитых за сутки военнослужащих ВСУ", а также десятках уничтоженных единиц западной бронетехники вызвали у Пригожина приступ сарказма. Он заявил, что подобные потери возможны только в случае ужасающих по масштабам и интенсивности боев, в нынешней же ситуации в подобные сводки могут поверить лишь крайне ограниченные потребители российской пропаганды.

Напоследок Пригожин пнул российское оборонное ведомство, заявив, что если сложить все заявленные за время полномасштабного вторжения России "потери Украины", вполне может оказаться, что Конашенков уже пять раз уничтожил все население планеты Земля.

Также он предположил, что войска Путина могут нанести ядерный удар по Белгородской области.