В Курской области упал беспилотник Mohajer-6 с управляемыми бомбами. Видео

В Курской области обнаружили разведывательно-ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6 ER-858. На подвесках у него были планирующие бомбы Qaem5.

Поврежденный дрон жители РФ нашли вблизи поселка Ширинка. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Вероятно, с помощью этого иранского дрона российские оккупанты собирались атаковать приграничные населенные пункты в Украине, однако по неизвестным причинам БПЛА упал в поле вместе с боеприпасами. Управляемые бомбы в момент падения не сдетонировали.

Стоит отметить, что граждане страны-террориста РФ устроили "праздник" из-за падения иранского Mohajer-6. Россияне попутали его с турецким БПЛА Bayraktar TB2, который с начала полномасштабного вторжения используют украинские защитники.

По информации военного портала Defense Express, путинская армия получила на вооружение беспилотник Mohajer-6 еще в 2022 году. С того времени было известно, что противник потерял всего два таких БПЛА.

Эксперты отмечают, что по утверждению иранских СМИ, авиабомбами Qaem5 могут уничтожать цели на расстоянии от 12 до 20 км в зависимости от высоты полета дрона. Также в Иране утверждали, что якобы разработали новую версию бомбы с дальностью поражения до 40 км.

Напомним, после гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в авиакатастрофе временно исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Мохаммад Мохбер. Его кандидатуру уже одобрил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

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