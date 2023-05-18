В Курской области пожаловались на новую атаку дрона: ранены пограничники

В Курской области РФ вечером 17 мая прогремел взрыв. Это произошло на автомобильном пропускном пункте "Суджа", в 200 метрах от границы между Россией и Украиной.

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Российские СМИ признали, что "бавовна" была эффективной. Заявляется, что два пограничника получили осколочные ранения.

Взрыв якобы был вызван дроном, который сбросил снаряд на территорию пограничного объекта. Пропагандисты обвинили в инциденте Вооруженные силы Украины.

По данным одного из Telegram-каналов агрессора, атака была совершена около 19:30. Утверждается, что ранения пограничников "незначительны", тем не менее их, как сообщают росСМИ, госпитализировали.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь с 9 на 10 мая российский полигон "Погоново" (в/ч 11097) в 15 км от Воронежа атаковали дроны.

– СМИ узнали подробности инцидента. Предварительно, был ликвидирован 21 российский мобилизованный, еще 29 ранены, за жизни шести из них борются врачи. Руководство "мобиков" запретило распространять данные об атаке под угрозой уголовного преследования.

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