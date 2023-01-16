В Кремле прокомментировали конфликт между минобороны РФ и Пригожиным и упомянули статью Медведчука

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что между министерством обороны РФ и частной военной компанией "Вагнер" якобы нет конфликта. По его словам, противоречия существуют лишь в информационном пространстве.

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При этом он выдал, что "вагнеровцы" и бойцы минобороны РФ "воюют за родину". Об этом Песков сказал в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора опроверг борьбу между вербовщиком ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и командованием минобороны РФ с Сергеем Шойгу во главе.

"Мы думаем, что в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве. Все делают общее дело. Все воюют за родину", – сказал Песков.

В то же время Песков упомянул статью олигарха и кума Путина Виктора Медведчука, которую распространили пропагандистские СМИ. По его словам, он не знает, читал ли ее диктатор, однако выдал, что статья "широко расходится и вызывает большой интерес".

Напомним, пророссийский политик, кум диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук написал статью об Украине, в которой вину за развязанную Россией войну переложил на Запад. Также в этой статье он призывает пророссийских политиков создать в Украине "политическое движение".

Ранее сообщалось, что в России продолжают разгораться внутренние раздоры между будущими фигурантами международного трибунала, причастными к агрессивной войне против Украины. Один из самых мощных конфликтов существует между владельцем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным и начальником генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожин манипулирует "захватом Соледара". Выдвигая вперед наемников своей ЧВК как едва ли не единственной боеспособной группировки, "повар Путина" стремится усилить собственный политический вес и влияние, а также унизить российскую армию и военное командование.