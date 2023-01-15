Ненавидят друг друга: в ВСУ рассказали о противостоянии Пригожина и Герасимова

В России продолжают разгораться внутренние раздоры между будущими фигурантами международного трибунала, причастными к агрессивной войне против Украины. Один из самых мощных конфликтов существует между владельцем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным и начальником генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

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Эти двое испытывают друг к другу подлинную ненависть, каждый делает все возможное, чтобы максимально ослабить влияние оппонента. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны восточного направления Сергей Череватый.

По мнению Череватого, очередное изменение командования российских войск в Украине свидетельствует о том, что Россия не может достичь стратегических целей.

И внутренние конфликты в "военной партии" РФ еще больше усугубляют ситуацию для агрессора.

По словам Череватого, на Донбассе РФ использует сегментированные войска. Там воюет не только русская армия, но и "вагнеровцы" и "кадыровцы". И здесь личные конфликты дают о себе знать.

"Различные "трения" командиров. Герасимов и Пригожин ненавидят друг друга", – сказал Череватый.

Он убежден, что Герасимов будет делать все, чтобы снизить влияние Пригожина.

Напомним, ранее в ISW объяснили, зачем Пригожин манипулирует "захватом Соледара". Выдвигая вперед наемников своей ЧВК как едва ли не единственной боеспособной группировки, "повар Путина" стремится усилить собственный политический вес и влияние, а также унизить российскую армию и военное командование.