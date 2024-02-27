В Кремле отреагировали на слова Макрона об идее отправки западных войск в Украину и попытались пригрозить

В Кремле отреагировали на сообщения президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных в Украину. Там заявили, что если это произойдет, то "придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО".

Такое мнение высказал спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщили пропагандистские СМИ. Он подчеркнул, что появление на территории Украины контингента НАТО приведет к эскалации ситуации.

"В этом случае нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности (конфликта. – Ред.). Вот так и оцениваем", – сказал Песков.

Он добавил, что страны НАТО должны также оценивать идею об отправке своих войск в Украину и хорошо подумать, отвечает ли это интересам их граждан. В то же время представитель Кремля отметил, что во время соответствующих обсуждений в Европе многие страны сохраняли "трезвую оценку потенциальных опасностей" таких действий, поэтому к консенсусу не пришли.

Напомним, во время саммита в Париже, организованного по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона для обсуждения помощи Украине, участники говорили о возможности отправки сухопутных войск западных стран на территорию нашего государства. Впрочем, совместного решения по этому поводу принято не было.

"Мы это обсудили. Пока консенсуса относительно отправления войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", – сказал Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе специального саммита в Париже. Главной тематикой мероприятия было усиление Украины в Европе.

– Макрон во время саммита в поддержку Украины заявил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы.