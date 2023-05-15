В Кремле отреагировали на новую военную помощь Украине от Британии: попытались запугать разрушениями

В Кремле отреагировали на новую военную помощь Украине от Великобритании. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков в очередной раз разразился угрозами и попытался запугать разрушениями.

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Об этом сообщают российские пропагандисты. Песков заявил, что анонсированные новые поставки вооружений "безусловно, ведут к дальнейшим разрушениям, дальнейшим ответным действиям".

"Это не может повлиять на какое-либо существенное и принципиальное влияние на ход специальной военной операции. Но, безусловно, это ведет к дальнейшим разрушениям, дальнейшим ответным действиям. Для Украины эту историю делают гораздо сложнее", – сказал он.

Следует отметить, что Правительство Великобритании объявило о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут боевые беспилотники, способные поражать цели на расстоянии 200 км.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 мая отправился с официальным визитом в Великобританию. В Лондоне он проведет ряд встреч, в том числе встретится с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Ключевой темой переговоров станет военная помощь украинской армии и усиление войска "на земле и в небе".

Ранее сообщалось, что Великобритания передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Таким образом, Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления против российских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский прибыл во Францию и встретился с президентом этого государства Эммануэлем Макроном в Париже. В ходе встречи лидеры двух государств обсудили ключевые потребности Украины и шаги на пути к НАТО. В частности, речь шла о защите неба над Украиной и оружии для ВСУ.