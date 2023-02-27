В Кремле отреагировали на 'мирный план' Китая и снова заговорили о целях войны против Украины

В Кремле отреагировали на "мирный план" Китая, заявив, что его анализ будет длительным процессом. При этом представители страны-агрессора пока "не видят возможности достичь реального мира".

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Такое заявление сделал пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РБК".

"Любые попытки выработать план, который будет способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания", – сказал Песков.

По его словам, сам план предстоит тщательно проанализировать. Однако Песков снова заговорил о целях войны против Украины.

"В настоящий момент мы не видим предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока СВО продолжается и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", – резюмировал он.

Напомним, 24 февраля 2023 года министерство иностранных дел Китая опубликовало свой так называемый мирный план со своими идеями по урегулированию войны России против Украины (или "украинского кризиса", как это до сих пор называет КНР).

В нем содержится 12 пунктов. Пекин призывает к прекращению боевых действий, переговорам, а также к снятию санкций, введенных против Москвы за нападение на украинское государство и преступления против украинского народа. При этом в Китае считают, что суверенитет и территориальная целостность Украины должна быть сохранена.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал "мирный план" Китая. Он выразил надежду на то, что Пекин будет на стороне Украины. Глава государства подчеркнул, что приветствует шаги Китая по завершению войны, но должен быть справедливый мир.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай не может допустить, чтобы Россия проиграла, потому что тогда США сосредоточатся на нем. При этом военное поражение приведет к политической дестабилизации в Москве, потенциально делая китайско-российское стратегическое партнерство жертвой незаконченной войны.

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