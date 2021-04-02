В Кремле обвинили ВСУ в провокациях на Донбассе и хотят защищать "своих граждан"

В Кремле назвали ситуацию на Донбассе "весьма пугающей" и обвинили Вооруженные силы Украины во множественных провокациях. При этом страна-агрессор в очередной раз попыталась доказать, что она якобы не является стороной конфликта.

Такое заявление в пятницу, 2 апреля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что риторика РФ по Донбассу "абсолютно конструктивная".

"К нашему сожалению, действительность весьма пугающие на линии соприкосновения провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные...Перемирие касается тех сторон, которые находятся на линии разделения", – сказал представитель Путина.

При этом в России обещают принять меры для обеспечения своей безопасности в том случае, если вокруг Украины будут усилены группировки войск НАТО. Одновременно с этим в Кремле считают, что Россия "никому никогда не угрожала".

"Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция", – цитирует Пескова ТАСС.

Депутат Государственной думы, руководитель интеграционного комитета "Россия – Донбасс" Андрей Козенко сделал заявление о том, что РФ намерена защищать интересы "своих граждан" в случае обострения ситуации в зоне боевых действий.

"Если в случае усиления военных действий, тем более с участием американских военных, на Донбассе со стороны США это будет открытой агрессией, то Россия будет иметь полное право на защиту граждан, проживающих на Донбассе и своих соотечественников, которым обязана оказывать всестороннюю поддержку", – передают слова Козенко РИА Новости.

В то же время заместитель главы МИД России Андрей Руденко назвал разговоры о возможной агрессии РФ против Украины "очередным вымыслом Киева".

"Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном", – сказал дипломат.

Ранее Песков заявлял о том, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.

Напомним, послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе (Бельгия), чтобы обсудить недавний всплеск агрессии России на Донбассе, в частности скопление российских войск возле украинских границ.

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