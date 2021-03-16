В Кремле назвали 'мифом' мирный план Киева по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак выразил убеждение, что у Киева "не существует никакого нового мирного плана" по урегулированию ситуации на Донбассе, о котором говорят в украинском правительстве.

В Кремле его называют "мифом", а украинскую сторону обвиняют в намерении "затянуть конфликт". Об этом шла речь в интервью Козака в интервью российским СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

"Относительно "нового мирного плана". На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников "минского" и "нормандского" форматов не знает", – высказался он.

Как известно, Козак является представителем от РФ на переговорах в "нормандском формате" на уровне политсоветников. По его словам, 8 февраля "представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать "компромиссный проект" рекомендаций "нормандского формата" для Трехсторонней контактной группы "в целях подготовки там так называемой дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями".

"Представленный проект является чрезмерно "компромиссным" в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в контактной группе", – заявил замглавы администрации Путина.

Он добавил, якобы в связи с этим 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточняющие поправки и предложила Киеву представить свои предложения к франко-германскому проекту, а также изложить позицию относительно российских поправок.

"С тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание… Все действия Киева свидетельствуют о намерении затянуть, заморозить конфликт. Не случайно начали поговаривать о какой-то "стене Донбасса". Раскручивается версия и о желании России "внедрить отравленную пилюлю Донбасса в здоровое политическое тело Украины". Никаких тайных планов у России нет", – посыпал обвинения Козак.

По его мнению, Украина якобы ищет отговорки, чтобы не вести диалог с представителями ОРДЛО. Также он обвинил Киев "в очередном обострении ситуации, увеличении частоты и количества обстрелов на Донбассе".

Козак утверждает, что переговоры в "нормандском формате" существенно изменились, теперь обсуждаются конкретные проекты решений, но Украина снизила свою активность.

"России пока не удается преодолеть принцип весьма странной конфиденциальности "нормандских переговоров". За конфиденциальность выступает Украина. В этом со ссылками на дипломатические традиции ее поддерживают Германия и Франция…" – высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что так называемые кластеры перемирия, предложенные Францией и Германией в мирном плане по Донбассу, являются развитием всех договоренностей "нормандского" и "минского форматов", не сильно отличаются от них и не пересекают "красные линии".