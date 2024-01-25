В Красноярском крае вспыхнул мощный пожар на производстве: поднялась стена дыма и огня. Видео

В России в селе Еловое под Красноярском утром 25 января вспыхнул мощный пожар на цехе по производству аэролодок. Около 40 человек эвакуированы, над местом ЧП поднялась стена огня и черного дыма.

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Как сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на региональный главк МЧС РФ, огонь охватил 1725 квадратных метров. Тушить пожар отправили 27 человек и 8 единиц техники.

40 человек выбежали из здания, спасаясь от пожара.

Пострадавших, предварительно, нет.

Причина возгорания пока неизвестна, опрашиваются рабочие, которые были на смене.

По данным росСМИ, горящее производство принадлежало компании "Аллигатор", которая производит плоскодонные водные судна с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями.

Стоимость таких аэролодок достигает 4,4 млн рублей (около 1,8 млн грн) и выше, столько стоит, в частности, модель Alligator Raptor X AIR 650.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером в Туапсе Краснодарского края РФ раздалась серия взрывов и вспыхнул мощный пожар на местном НПЗ, принадлежащего "Роснефти". Местные жители рассказывали, что видели БПЛА до и после возгорания на нефтебазе.

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