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В Красноярском крае вспыхнул мощный пожар на производстве: поднялась стена дыма и огня. Видео

Анна Паскевич
Новости России
2 минуты
4,9 т.
В Красноярском крае вспыхнул мощный пожар на производстве: поднялась стена дыма и огня. Видео

В России в селе Еловое под Красноярском утром 25 января вспыхнул мощный пожар на цехе по производству аэролодок. Около 40 человек эвакуированы, над местом ЧП поднялась стена огня и черного дыма.

Видео дня

Как сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на региональный главк МЧС РФ, огонь охватил 1725 квадратных метров. Тушить пожар отправили 27 человек и 8 единиц техники.

40 человек выбежали из здания, спасаясь от пожара.

В Красноярском крае вспыхнул мощный пожар на производстве: поднялась стена дыма и огня. Видео

Пострадавших, предварительно, нет.

Причина возгорания пока неизвестна, опрашиваются рабочие, которые были на смене.

В Красноярском крае вспыхнул мощный пожар на производстве: поднялась стена дыма и огня. Видео

По данным росСМИ, горящее производство принадлежало компании "Аллигатор", которая производит плоскодонные водные судна с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями.

В Красноярском крае вспыхнул мощный пожар на производстве: поднялась стена дыма и огня. Видео

Стоимость таких аэролодок достигает 4,4 млн рублей (около 1,8 млн грн) и выше, столько стоит, в частности, модель Alligator Raptor X AIR 650.

В Красноярском крае вспыхнул мощный пожар на производстве: поднялась стена дыма и огня. Видео
В Красноярском крае вспыхнул мощный пожар на производстве: поднялась стена дыма и огня. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером в Туапсе Краснодарского края РФ раздалась серия взрывов и вспыхнул мощный пожар на местном НПЗ, принадлежащего "Роснефти". Местные жители рассказывали, что видели БПЛА до и после возгорания на нефтебазе.

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