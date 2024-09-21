В краснодарском Молькино горит база ЧВК 'Вагнер' и Африканского корпуса. Видео

В Молькино Краснодарского края РФ вспыхнул пожар в месте, где ранее располагалась база ЧВК "Вагнер". Сейчас там размещается база подразделения "Африканский корпус".

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О пожаре сообщили российские СМИ. Видео с места ЧП опубликовал связанный с "Вагнером" Telegram-канал "Оркестр Вагнера".

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Огонь, как сообщается, охватил административные постройки, в том числе здание бывшего штаба.

По данным росСМИ, во времена существования ЧВК "Вагнер" в Молькино около десяти лет располагались штаб и "фильтр".

Однако в конце июля 2023 года, после мятежа главы компании Евгения Пригожина (ныне покойный), "вагнеровцы" покинули это место и его занял "Африканский корпус".

Эта военизированная структура РФ была создана в начале 2024 года для охраны военных страны-агрессора и экономических интересов в Африке российского олигарха Геннадия Тимченко и зама министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее росСМИ заявили об атаке БПЛА на военные объекты в Краснодарском крае в ночь на 21 сентября. Взрывы услышали на рассвете в Тихорецке, на местном складе боеприпасов началась мощная детонация.

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