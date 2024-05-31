В Краснодарском крае РФ горит нефтебаза: повреждены три цистерны с нефтепродуктами. Фото

В стране-агрессоре России утром 31 мая в очередной раз пожаловались "атаку ВСУ" на нефтебазу. В этот раз горела нефтебаза вТемрюкском районе Краснодарского края.

Губернатор регионаВениамин Кондратьев заявил, что объект якобы был атакован беспилотниками, которые были "подавлены силами ПВО". В то же время горят три цистерны с нефтепродуктами, пожару присвоена высокая категория сложности.

Есть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные эвакуированы.

Также представитель оккупантов добавил, что массированная атака БПЛА "была отражена" сразу в нескольких районах. В Новороссийске "специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов".

Канал "Крымский ветер" сообщил, что ночью прогремели взрывы в порту "Кавказ" в Краснодарском крае. По данным местных жителей, было слышно не менее 10 взрывов.

Также сообщалось, что в Керченском порту звучала тревога. На стороне Тамани, предварительно, работало ПВО страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия засекретила статистику производства бензина после ударов украинских дронов по ее крупнейшим НПЗ, повлекшим за собой значительное падение производства. По сравнению с концом прошлого года НПЗ сократили производство дизельного топлива почти на 200 тысяч тонн в неделю.

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