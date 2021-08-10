В Краснодаре установили памятники 'Бляхе Мухе' и 'Ешкиному Коту'. Фото

В Краснодаре (Российская Федерация)установили скульптурные фигуры-образы русских народных ругательств и идиоматических выражений. В частности, на улице кубанской столицы появились "памятники" "Бляхе Мухе", "Ядреной Воше", "Йокарному Бабаю", "Йошкиному Коту" и еще более десятка загадочных скульптур.

О таком "музей под открытым небом" сообщил Interfax. Отмечается, что фигуры, символизирующие образы русского ругательного фольклора, установил на улице 40-летия Победы Краснодара неизвестный скульптор (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

И если "памятник" "Бляхе Мухе" можно узнать по изображению, собственно, мухи, а в "Ядреной Воше" безошибочно можно узнать насекомое-паразита, то некоторые скульптуры просто не поддаются описанию, как, например, "Бамбарбия киркуду" или "Дон Дилидон".

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Всего установлено 14 фигур. Жители кубанской столицы делятся в сети фотографиями городской достопримечательности и активно обсуждают забавные образы. Из комментариев видно, что большинству краснодарцев и гостей города такой арт-проект не очень понравился.

А вот городские власти пока никак не прокомментировала происходящее.

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