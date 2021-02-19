Какие, все-таки, молодцы сотрудники Московского управления Следственного Комитета – в одном ролике на 58 секунд экранного времени объяснили все про государство и граждан. "Тебе исполнилось 14? Поздравляю! А теперь руки за голову, ноги шире, мордой к стене. Стоять, мразота!.." Это ж – прелесть, что за отношения – Гестапо в шоке!..

А тут еще кинорежиссер Никита Михалков достал искусный и шершавый язык из путинских интимностей и, облизнувшись, предложил лишать гражданства всех, кто призывает вражий Запад вводить санкции против Кремля. "С коррупцией нужно бороться, - молвил государственный лизоблюд, - однако не "разрушением страны… А когда за этим стоит, допустим, обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны, это повод". И вновь погрузился в глубокий нализ.

Режиссерские ласки заставили встрепенуться Пескова: "Когда сплошь и рядом происходят злоупотребления разного рода рестрикциями, то, конечно, эта тема весьма актуальна – зажурчал он. - Не берусь предсказать исход этих обсуждений, но то, что такие предложения привлекают общественный интерес, это однозначно."

Но лучше всех вектор развития пещерного звероящера обозначил старый проверенный писькин пиджак – Владимир Соловьев, который заморачиваться не стал и с причмокиванием облизал гитлеровские сапожки, рассказав зрителям о храбром доблестном дядюшке Адольфе. Даже видавшая виды аудитория слегка припухла от такой детальной откровенности, но сукин сын был уже не в силах себя удержать: коричневая жижа хлестала в оргастическом порыве чернорубашечника. Первый бумеранг, как деталь чего-то большего, прилетел из Латвии, которая официально осудила фашистскую выходку пропагандиста и запретила ему въезд на свою территорию. Пока не понятно: донеслось ли эхо соловьевских стенаний до Рима, но что-то подсказывает, что это – не последнее откровение путинского говноуста, и его еще вспучит от великого Дуче.

А в это время подлые американцы, словно насмехаясь над великой Россией, высадили марсоход на поверхности "красной планеты". И никаких "батутных прорывов" от Рогозина, все прошло планово и буднично. Причем, не только высадился, но и тотчас принялся передавать ценнейшие изображения с Марса. И никто не высыпал у здания Капитолия с истеричными воплями "Марс – наш! Спасибо товарищу Байдену за то, что поднял нас с колен и швырнул в открытый космос!" Цель миссии декларируется скромно: оценить пригодность Марса для жизни в настоящее время и подготовить к возможной высадке человека. Впрочем, Роскосмос тоже не дремлет: двумя днями ранее на Международную космическую станцию доставили важную деталь: "армированную накладку с клеевым соединением", которая будет использована для устранения трещины в российском сегменте станции. Проще говоря, выберемся из космоса живыми – и слава богу!..

Впрочем, среднестатистическим россиянам не до космических гонок – их вштыривают гонки цен на продукты. Подорожание продовольственных товаров стало рекордным за последние пять лет. Стоило только Путину объявить о заморозке цен, как они взбрыкнули и резко рванули вверх, назло бункер-командующему. Только в январе 2021-го продовольственные товары подорожали в Дагестане на 10,8% в годовом выражении, в Саратовской области – на 10,2%, Адыгее – на 9,7%. Далее по этому показателю следуют Рязанская область, Кабардино-Балкария и Хакасия – где показатель роста цен превысил девять процентов. Согласно опросу портала SuperJob, 69% россиян не заметили обещанной стабилизации цен на основные продукты питания. Опрошенные отмечали, что "заморозка оказалась фиктивной", "цены были зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания", и высказали опасения, что такие меры приведут к дефициту товаров. Ну, а к чему еще? Кстати, дружище бульбо-фюрер Лукашенко и вовсе призвал Путина "не париться и вернуться к плановой экономике". Так прямо и сказал: "Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей". Про эти детали Лукашенко распространяться не стал, а зря, ибо в них-то и скрывается дьявол. Именно они, эти детали проклятые, превратят как Беларусь, так и Россию – в анклав отсталых организмов, не способных к развитию: ни ментально, ни технически. Когда государственная голова разворачивается в прошлое, а туловище по инерции прётся вперед – все кочки и ямы, попадающиеся на пути, превращаются в одну нескончаемую историческую катастрофу. Именно внутри нее сейчас и процветают имперские народы" под руководством давно опостылевших, но не уходящих пахано-вождей.

Но есть и объективные прорывы: Габон зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Казалось бы, пора взметнуть чепчики от счастья, но проклятая деталь мешает прорыву эйфории: список стран, сертифицировавших российскую вакцину, четко коррелирует с рейтингом восприятия коррупции. Ох уж эти проклятые детали, с глаз долой, окаянные! Неужели нет ни единого достижения, вызывающего трепет гордости? Конечно же, есть, и вот оно – ежедневно елозящее в телевизоре всей озабоченной поверхностью хлебальника. Настигающее своей скромностью и невозмутимостью. На вопрос, почему Путин до сих пор не в звании генерала, усатая жопа разверзлась и вывалила всю правду: "В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел". Разумеется, много! Ведь скольких россиян надо еще свести с ума, уморить голодом или сгноить в тюрьмах, сколько военных конфликтов надо начать и развить, не говоря о главной детали – заветной красной кнопке, что так и тащит к себе, намагниченной жаждой последнего реванша…

Посмотрись в зеркало, россиянин. Кого ты там видишь? 96% - Путина. Остальное – детали.

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