В госпиталях уже нет мест: в России планируют расширить сеть медучреждений из-за огромного количества "300-х"

В России наблюдается существенная проблема с большим количеством раненых военнослужащих. Причем не только на этапе оказания первичной медицинской помощи и эвакуации раненных из зоны боевых действий, но и на этапе поступления раненных в специализированные медицинские учреждения.

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Об этом пишет Telеgram-канал "Досье Шпиона". Отмечается, что в российских военных госпиталях просто нет мест из-за обилия пострадавших военнослужащих во время войны в Украине.

"Вчера вечером на сайте Кремля вышло распоряжение президента Путина об изучении возможности лечения военных, участвовавших в боевых действиях, в гражданских больницах. Указано, что поручение выдано по итогам встречи Путина с матерями участников "СВО". Конечно же, пожелания матерей к этому решения никакого отношения не имеют", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жители регионов, граничащих с Украиной, ежедневно наблюдают прибытие новых отрядов "300-х" в местные гражданские медицинские учреждения, но прифронтовые территории просто не справляются с огромным количеством раненых. Поэтому в целях расширения географии размещение пострадавших вглубь регионов России и приняли такое решение.

"Отдельную роль в оказании помощи выполняют специализированные военные госпитали. Основную нагрузку принял Ростов-на-Дону. 1602-й военный клинический госпиталь МО РФ является одним из самых загруженных в стране. Один из местных врачей сообщил мне, что по состоянию на 1 декабря 2022 года с начала "СВО" они приняли 21 000 военнослужащих. Тяжелых отправляют бортами транспортной авиации по всей территории РФ. В частности, в 442-й военный клинический госпиталь МО РФ (г. Пушкин, Ленинградская обл.)", – пишет автор канала "Досье Шпиона".

Утверждается, что использование гражданских больниц – вынужденная мера. Географию размещения будут определять с поправкой на недопущение роста панических настроений среди местного населения.

Также обращается внимание на то, что "высокая загруженность" касается не только медицинских учреждений, но и моргов и крематориев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 4 января 2023 с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 108,9 тысяч человек убитыми. Раненых насчитывается по меньшей мере втрое больше. В частности, российские оккупационные войска несут бешеные потери вблизи Бахмута на Донетчине.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов также рассказал об огромных потерях российских оккупантов в боях за Бахмут на Донетчине. По его словам, сотни тел захватчиков гниют в открытом поле.

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