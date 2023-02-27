В городах РФ прошли акции памяти Бориса Немцова, убитого 8 лет назад. Фото и видео

27 февраля 8 лет назад в центре Москвы был убит оппозиционер Борис Немцов, выступавший против режима российского диктатора Путина и против войны с Украиной. Сегодня в самой столице РФ и других российских городах проходят акции памяти погибшего политика.

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Об этом сообщают местные паблики и публикуют соответствующие фото и видео (чтобы посмотреть фото и видео, досколльте до конца страницы).

Так, в Москве люди несут цветы к месту убийства Немцова на Большом Москворицком мосту, где находится импровизированный мемориал. Уже есть первые задержания. Молодую девушку, положившую возле букетов цветов листок с подписью "Борись", сразу задержали полицейские.

Сегодня центр столицы РФ спецназовцы российского МВД особенно активно патрулируют. Еще один стихийный мемориал в Москве появился возле дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, туда тоже несут цветы.

Почтили память Бориса Немцова и жители Новосибирска. Они принесли цветы и его портреты к мемориалу жертвам политических репрессий.

Акция памяти Бориса Немцова прошла в Кирове. Активисты возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Импровизированный мемориал памяти Бориса Немцова появился и в Томске у Камня скорби. Здесь местные жители принесли фотографию политика к памятнику жертвам политических репрессий и возложили цветы.

В Барнауле состоялась согласованная акция памяти Бориса Немцова. Митинг организовало местное отделение партии "Яблоко", на нем находились около 20 человек. Полиция обнесла площадь, где проходила акция, ограждениями и поставила металлоискатели.

"Таких мер безопасности на "яблочных" публичных акциях сложно вспомнить", – рассказали организаторы.

После митинга люди в форме забрали портрет Немцова и листок с его цитатой.

Кроме того, акции памяти политика прошли в Хабаровске, Екатеринбурге, Казани и Перми.

Напомним, 55-летний Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворицком мосту 27 февраля 2015 года. Место преступления находится недалеко от Кремля. Это самое громкое политическое убийство в новейшей истории России.

В преступлении признали виновными пятерых уроженцев Чечни, всех приговорили к заключению на срок от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства якобы до сих пор не найдены.

Его убийство было выгодно Кремлю: в последние дни перед смертью Немцов готовил большой доклад об участии российских военных в разжигании войны на востоке Украины.

Немцов предупреждал о неизбежности полномасштабной агрессии России против Украины. Он отмечал, что главной задачей диктатора Владимира Путина является "расчленение" Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Немцов еще в 2014 году предусматривал масштабную войну РФ с Украиной.

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