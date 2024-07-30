В Екатеринбурге горит один из крупнейших заводов по изготовлению электроники для оборонки. Видео

Во вторник, 30 июля, в российском Екатеринбурге вспыхнул пожар на оборонном заводе "НПО автоматики". Огонь охватил площадь в 1000 кв.

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Пылает один из корпусов предприятия. Об этом сообщили российские Telegram-каналы, публикуя кадры, на которых виден огромный столб дыма над городом.

По данным российского МЧС, на заводе пылает крыша цеха с химической продукцией. О причинах возгорания пока не сообщается. Информации о пострадавших на данный момент нет.

"НПО автоматики им. Н.А. Семихатова" – одно из крупнейших предприятий РФ в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 30 июля украинские воины поразили очередную нефтебазу в Курской области РФ. После атаки на объекте вспыхнул пожар.

– Также в Курской области РФ ночью 28 июля произошло несколько пожаров. Им предшествовало объявление о воздушной угрозе, а затем серия громких взрывов.

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