В Бурятии памятник ликвидированному в Украине оккупанту открыли под музыку из 'Голодных игр'. Видео

В Бурятии открыли памятник российскому оккупанту Дмитрию Фаршиневу, ликвидированному в Украине в апреле прошлого года, ему в государстве-агрессоре присвоили звание "Героя России" посмертно. Ткань с бюста на огромном постаменте, по какой-то неведомой причине напоминающего установленные оккупантами памятники ликвидированному главарю "ДНР" Александру Захарченко, снимали под саундтрек из фильма "Голодные игры".

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Эта трилогия рассказывает о тоталитарном государстве, где проводят жестокие соревнования на выживание и показывают их как реалити-шоу. На это обратили внимание в местном издании "Люди Байкала"

В городе Кяхта (Республика Бурятия, РФ) 9 мая открыли памятник одному из ликвидированных в Украине российских оккупантов, местному жителю Дмитрию Фаршиневу. Бюст на высоком постаменте установили в сквере, также названном в честь Фаршинева.

Примечательно, что право снять ткань с бюста, который мало похож на 21-летнего оккупанта и больше напоминает гротескные изображения ликвидированного экс-главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко предоставили его матери и одному из местных чиновников – и сделали они это под саундтрек из фильма "Голодные игры" Horn of Plenty ("Рог изобилия") Джеймса Ньютона Ховарда.

Выбор музыкального сопровождения для "торжественного открытия" как нельзя более символичен, ведь эта трилогия повествует о тоталитарном государстве, где проводят жестокие соревнования на выживание и показывают их как реалити-шоу. Нечто похожее сейчас происходит и в России, развязавшей жестокую и бессмысленную войну против Украины и отправляющей на убой сотни тысяч своих военнослужащих.

Издание также констатировало, что бюст "герою" обошелся городскому бюджету одного из самых бедных регионов РФ в почти 2 миллиона рублей. Еще свыше 6,5 миллионов потратили на обустройство сквера, названного в честь оккупанта.

21-летний Дмитрий Фаршинёв из Кяхты, который в 2019-м успел повоевать в Сирии, был ликвидирован на украинской земле 5 апреля 2022 года. В России сразу же придумали "героические обстоятельства" его ликвидации: оккупант, якобы получивший несколько ранений, "самоотверженно" прикрыл отход своих сослуживцев, "сдержав" около "7-8 БТР и "80-90 человек" из Сил обороны.

"Дмитрий Фаршинев был командиром боевой машины пехоты, в ходе боя лично уничтожил 6 единиц боевой техники, в том числе 1 танк, 2 БТР, 3 автомобиля и до 20 человек личного состава противника... Геройски погиб", – не моргнув и глазом, сочиняли "подвиг" захватчика оккупанты на открытии памятника.

При этом доехал домой в Бурятию Фаршинев в несколько "разобранном виде".

"Про Фаршинёва рассказывать нельзя. Но там вообще такое было!.. Сгорел он", – рассказывала журналистам сотрудница местного морга.

Напомним, утром 10 мая в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что накануне воины ВСУ ликвидировали 690 оккупантов.

Также уничтожено 2 танка, 8 артсистем и другая военная техника противника.

Общие безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 196 310 оккупантов.