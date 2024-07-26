В Белгородской области танк с российскими военными переехал гражданский автомобиль: водитель погиб. Фото

Российские военные переехали танком граждански автомобиль своего соотечественника. В результате аварии погиб садовод, о котором писали местные газеты.

Видео дня

Смертельный инцидент произошел 25 июля в селе Березовка Борисовского района Белгородской области РФ, что недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщили даже пропагандистские росСМИ.

По их данным, днем в четверг танк ВС РФ переехал "Ниву" с человеком внутри. Затем, судя по фото, военная техника остановилась в ста метрах от авто.

Версия следствия: водитель умер от "разрыва сердца". Очевидцы же заявили, что экипаж танка находился "в невменяемом состоянии", в трагический момент российские военные просто "смеялись в лицо".

В росСМИ пишут, что погибший – Константин Лопаткин. Он работал агрономом и выращивал на своем огороде овощи, ягоды, которые продавал на рынке в Белгороде. По дороге домой с одной из таких ярмарок россиянина и раздавил российский танк.

Единственной родственнице мужчины – дочери, проживающей в Казахстане, – о смерти отца сказали в день инцидента. На следующее время его похоронили, очевидно, без экспертиз для дальнейшего расследования аварии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грайворонском районе Белгородской области РФ российский дезертир расстрелял сослуживцев. После преступления он скрылся, прихватив с собой пулемет Калашникова и несколько десятков патронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!