В Белгородской области РФ обвинили Украину в обстрелах пограничных населенных пунктов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в очередной раз обвинил Украину в атаке российской территории. По его словам, обстрел произошел в районе сел Журавлевка и Нехотеевка.

Соответствующее заявление пропагандист опубликовал в своем Telegram-канале. Глава области также отметил, что в результате обстрела разрушены дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.

"Идет обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается. Подробную информацию опубликую позже", – написал Гладков.

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С начала полномасштабного вторжения власти Белгородской области и других приграничных регионов РФ неоднократно сообщали об обстрелах, которые, по их словам, велись с украинской стороны.

Журналист Денис Казанский считает, что российская власть готовит серию терактов на территориях Белгородской, Курской и Брянской областей. Цель – обвинить Украину в атаках на российские населенные пункты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Макеевке Донецкой области прогремел взрыв на нефтебазе, там начался пожар. Оттуда российские оккупанты снабжали войска РФ топливом.