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В России скончался конструктор, создавший ракетные комплексы "Калибр". Фото

Екатерина Белоброва
Новости России
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4,2 т.
В России скончался конструктор, создавший ракетные комплексы 'Калибр'. Фото

9 января в Екатеринбурге скончался российский научный руководитель концерна ВКО "Алмаз - Антей" Павел Камнев. С 1996 года был разработчиком ракет "Калибр", которые армия оккупантов использовала против Украины с первого дня вторжения.

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Об этом сообщило агентство ТАСС. При жизни Камнев получил множество наград, включая из рук самого президента РФ Владимира Путина.

В России скончался конструктор, создавший ракетные комплексы ''Калибр''. Фото

Любопытно, что это уже третья внезапная смерть среди числа людей, причастных к разработке путинского смертоносного оружия. Ранее из жизни ушел 73-летний генеральный конструктор новых ракет-носителей "Ангара" Владимир Нестеров, спустя несколько дней его примеру последовал 66-летний гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

В России скончался конструктор, создавший ракетные комплексы ''Калибр''. Фото
В России скончался конструктор, создавший ракетные комплексы ''Калибр''. Фото

Отметим, что в ноябре 2022 года The New York Times, опираясь на данные военной разведывательной фирмы Janes, сообщила, что Россия начала создавать запасы микрочипов и других высокотехнологичных элементов, необходимых для производства высокоточных ракет, еще несколько лет назад, учитывая ухудшение отношений между Москвой и Западом. Темпы производства ракет оцениваются в 100 ракет "Калибр" в год, в том числе, за счет производства других боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в возрасте 55 лет скончался известный композитор Сергей Круценко. Его коллега Джамала обвинила в смерти военных преступников из России, которые развязали войну в Украине.

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